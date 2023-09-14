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Судейство

Сегодня, 14:52

Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Сочи»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Официальный сайт РФС опубликовал назначения судей на матчи 8-го тура чемпионата России-2023/24.

Главным арбитром встречи «Спартак» — «Сочи» станет Артем Чистяков. Его ассистентами будут Андрей Образко и Алексей Ширяев. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Николай Еремин.

Все назначения судей на матчи 8-го тура РПЛ:

15 сентября (пятница)

«Динамо» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.

16 сентября (суббота)

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Сергей Карасев; AВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Олег Соколов.

«Спартак» — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.

17 сентября (воскресенье)

«Урал» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Шадыханов; AВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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