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Аршавин: «У «Зенита» все было на высшем уровне»

22:05
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что команда из Санкт-Петербурга заслуженно переиграла «Спартак» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

— У «Зенита» все было на высшем уровне, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — «Спартак»? У них даже мяча не было. Все начинали от своих ворот. Перенеси ты мяч на чужую половину, а они втроем стояли в своей штрафной. «Зенит» очень легко прессинговал.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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