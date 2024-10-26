Арсений Логашов: «У «Зенита» посильнее коллектив, чем у «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-зелеными.

«Наверное, «Зенит» в любой игре всегда будет фаворитом, не важно, с кем — с «Краснодаром», «Локомотивом». Не знаю, как на «Локомотиве» скажется последняя неудачная игра с «Химками»: ребята молодые, как они пережили это поражение. Важно понимать, с каким настроем они выйдут. В принципе, линия атаки, полузащиты, обороны у «Локомотива» хорошие. Если сравнивать по именам, то у «Зенита», конечно, посильнее коллектив», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 27 октября. Начало встречи — в 19.30 мск.

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Локомотива» — 27 очков и 3-я строчка.