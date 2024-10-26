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Сегодня, 08:20

Арсений Логашов: «У «Зенита» посильнее коллектив, чем у «Локомотива»

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Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-зелеными.

«Наверное, «Зенит» в любой игре всегда будет фаворитом, не важно, с кем — с «Краснодаром», «Локомотивом». Не знаю, как на «Локомотиве» скажется последняя неудачная игра с «Химками»: ребята молодые, как они пережили это поражение. Важно понимать, с каким настроем они выйдут. В принципе, линия атаки, полузащиты, обороны у «Локомотива» хорошие. Если сравнивать по именам, то у «Зенита», конечно, посильнее коллектив», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 27 октября. Начало встречи — в 19.30 мск.

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Локомотива» — 27 очков и 3-я строчка.

Источник: «РБ Спорт»
Арсений Логашов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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