Газзаев: «Сейчас Батраков должен пройти огонь, воду и медные трубы»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Безусловно, Батраков — талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы. Судя по его интервью, могу сказать, что он достаточно серьезный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст», — цитирует Metaratings.ru Газзаева.
19-летний Батраков в этом сезоне сыграл в 12 матчах РПЛ забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
Источник: Metaratings.ru
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|14:00
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|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
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|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
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|27.10
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|
Пари НН – Спартак
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Зенит
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Алексей Батраков
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Джон Кордоба
Краснодар
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|
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Маркус Вендел
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Локомотив
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|1
|0
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|1
|3
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