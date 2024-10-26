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Газзаев: «Сейчас Батраков должен пройти огонь, воду и медные трубы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Безусловно, Батраков — талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы. Судя по его интервью, могу сказать, что он достаточно серьезный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст», — цитирует Metaratings.ru Газзаева.

19-летний Батраков в этом сезоне сыграл в 12 матчах РПЛ забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Валерий Газзаев
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4
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5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
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 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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