Газзаев: «Сейчас Батраков должен пройти огонь, воду и медные трубы»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Безусловно, Батраков — талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы. Судя по его интервью, могу сказать, что он достаточно серьезный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст», — цитирует Metaratings.ru Газзаева.

19-летний Батраков в этом сезоне сыграл в 12 матчах РПЛ забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.