Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Туле, начало — в 14:00.

«Арсенал»: Шамов — Альварес, Денисов, Беляев, Григалава, Бауэр — Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич — Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос — Ерохин, Барриос, Оздоев, Жирков — Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Кузяев, Краневиттер, Шатов, Мак, Сутормин, Дриусси.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр