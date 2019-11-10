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«Арсенал» — «Зенит»: Шамов, Ерохин и Дзюба выйдут в стартовом составе

12:59
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Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Туле, начало — в 14:00.

«Арсенал»: Шамов — Альварес, Денисов, Беляев, Григалава, Бауэр — Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич — Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос — Ерохин, Барриос, Оздоев, Жирков — Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Кузяев, Краневиттер, Шатов, Мак, Сутормин, Дриусси.

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Арсенал Т — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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