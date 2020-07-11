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«Арсенал» вырвал победу у «Тамбова», Луценко забил в шестом матче подряд

11 июля 2020, 17:53
11 июля. Тула. «Арсенал» — «Тамбов» — 2:1. Футболисты «Арсенала». Фото ПФК «Арсенал»
11 июля. Тула. «Арсенал» — «Тамбов» — 2:1. Футболисты «Арсенала». Фото ПФК «Арсенал»
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«Арсенал» дома одержал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ. Встреча прошла в Туле.

В составе гостей единственный гол забил полузащитник Михаил Костюков. У «Арсенала» по разу отличились хавбек Владислав Пантелеев (с пенальти) и нападающий Евгений Луценко. Для 33-летнего россиянина этот забитый мяч стал 15-м в чемпионате России. Российский футболист забивает на протяжении шести игр подряд.

«Арсенал» с 34 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 14-я строчка и 28 баллов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Арсенал» — «Тамбов» — 2:1 (1:0)

Голы: Пантелеев, 20 — с пенальти (1:0). Костюков, 55 (1:1). Луценко, 84 (2:1).

«Арсенал»: Шамов, Денисов (Ткачев, 61), Беляев, Довбня, Горбатенко (Хагуш, 84), Костадинов (Громыко, 84), Пантелеев (А.Сокол, 90+2), Хлусевич, К.Кангва, Луценко, Э.Кангва (Ломовицкий, 61).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе (Шляков, 81), Тетрашвили (Карасев, 46), Рыбин, Юрганов, Каплиенко (Таказов, 81), Филин, Костюков, Чуперка, Мамтов (Килин, 68), Мелкадзе.

Предупреждения: Костадинов, 8. Тетрашвили, 18. Пантелеев, 71.

Судьи: Кукуян (Сочи). Мурашов, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).

?11 июля. Тула. Стадион «Арсенал».

Арсенал Т — Тамбов

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