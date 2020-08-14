«Арсенал» — «Уфа»: составы команд. Жамаледтинов дебютирует за гостей
16:50
Стали известны составы «Арсенала» и «Уфы» на матч 2-го тура Тинькофф-чемпионата России. Новичок гостей Тимур Жамалетдинов, перешедший из ЦСКА, дебютирует в составе клуба из Башкирии.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Громыко, Луценко.
Запасные — Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Э. Кангва. Костадинов, Ковалев, Аджоев, Минаев.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Жамалетдинов.
Запасные — Шафинский, Чернов, Аликин, Безденежных, Емельянов, Белоусов, Агаларов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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