Стали известны составы «Арсенала» и «Уфы» на матч 2-го тура Тинькофф-чемпионата России. Новичок гостей Тимур Жамалетдинов, перешедший из ЦСКА, дебютирует в составе клуба из Башкирии.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Громыко, Луценко.

Запасные — Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Э. Кангва. Костадинов, Ковалев, Аджоев, Минаев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Жамалетдинов.

Запасные — Шафинский, Чернов, Аликин, Безденежных, Емельянов, Белоусов, Агаларов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.