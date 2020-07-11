На 19-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов» арбитр Павел Кукуян принял верное решение, наказав гостей 11-метровым ударом.

В том моменте защитник гостей Адесойе Ойеволе сыграл правой рукой, прервав передачу в штрафную. Перед выполнением пенальти видеоарбитры Виталий Мешков и Игорь Демешко проверили, правильно ли перед этим поступил первый ассистент Валентин Мурашов, не зафиксировав положение «вне игры» у футболиста «Арсенала». (Александр Бобров)