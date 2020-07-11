«Арсенал» — «Тамбов»: за что назначен пенальти?
11 июля 2020, 16:55
На 19-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов» арбитр Павел Кукуян принял верное решение, наказав гостей 11-метровым ударом.
В том моменте защитник гостей Адесойе Ойеволе сыграл правой рукой, прервав передачу в штрафную. Перед выполнением пенальти видеоарбитры Виталий Мешков и Игорь Демешко проверили, правильно ли перед этим поступил первый ассистент Валентин Мурашов, не зафиксировав положение «вне игры» у футболиста «Арсенала». (Александр Бобров)
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