"Арсенал" сообщил о порядке возврата билетов на матч с ЦСКА в Туле

Матч 18-го тура премьер-лиги между "Арсеналом" и ЦСКА перенесен в Грозный. Причиной послужило плохое состояние поля на стадионе в Туле. "Арсенал" извинился перед болельщиками за доставленные неудобства и рассказал о порядке возврата билетов на своем официальном сайте

Болельщики, купившие билеты на матч "Арсенал" - ЦСКА, смогут вернуть их в кассах Центрального стадиона:

- купленные в кассе за наличный расчет – возврат денежных средств при предъявлении билета;

- купленные за безналичный расчет – возврат денежных средств при предъявлении билета + заполненного заявления;

- купленные в онлайн – возврат денежных средств автоматически в течение недели.

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. ЦСКА с 30 баллами располагается на 3-й строчке.

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