«Арсенал» — «Рубин»: составы команд, Лодыгин и Комбаров — в запасе
17:50
Стали известны составы «Арсенала» и «Рубина» на матч 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. Вратарь Юрий Лодыгин и защитник Кирилл Комбаров остались в запасе хозяев.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.
Запасные — Нигматуллин, Лодыгин, Комбаров, Хагуш, Володько, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Ковалев, Аджоев, Минаев.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберезкин, Иг. Коноавлов, Зуев, Макаров, Давиташвили, Нильсен, Игнатьев.
Запасные — Ив. Коновалов, Городовой, Степанов, Гранат, Могилевец, Бакаев, Самошников, Йевтич, Пабло Сантос.
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