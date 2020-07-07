Стали известны составы «Арсенала» и «Крыльев Советов» на матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Лидер атак хозяев, второй бомбардир чемпионата Евгений Луценко выйдет на поле в стартовом составе.

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Запасные — Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Сокол, Володько, Пантелеев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Громыко, Ковалев, Минаев.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.

Запасные — Рыжиков, Карпов, Терехов, Антон, Тюрин, Хади, Молчанов, Радонич.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени.