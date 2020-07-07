«Арсенал» — «Крылья Советов»: составы команд. Луценко играет с первых минут
7 июля 2020, 19:21
Стали известны составы «Арсенала» и «Крыльев Советов» на матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Лидер атак хозяев, второй бомбардир чемпионата Евгений Луценко выйдет на поле в стартовом составе.
«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Луценко.
Запасные — Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Сокол, Володько, Пантелеев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Громыко, Ковалев, Минаев.
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.
Запасные — Рыжиков, Карпов, Терехов, Антон, Тюрин, Хади, Молчанов, Радонич.
Матч начнется в 20.30 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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