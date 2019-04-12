Арнор Сигурдссон: "Рад, что дебютировал в Лиге чемпионов в составе ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что был рад дебютировать в Лиге чемпионов в составе армейцев. 19-летний исландец добавил, что испытывает профессиональный голод.

- Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, - приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА. - Когда-нибудь попасть в Лигу чемпионов, в сборную, и дальше, дальше… Верил, что смогу это сделать, и рад, что именно в ЦСКА я дебютировал в Лиге и получил вызов в национальную команду. Это не предел моих мечтаний. Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод!

В текущем сезоне Сигурдссон провел 20 матчей за ЦСКА, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков после 22 туров.

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