23:42 12 апреля | Футбол — РПЛ

Арнор Сигурдссон: "Рад, что дебютировал в Лиге чемпионов в составе ЦСКА"

0
Обсудить

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что был рад дебютировать в Лиге чемпионов в составе армейцев. 19-летний исландец добавил, что испытывает профессиональный голод. 

- Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, - приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА. - Когда-нибудь попасть в Лигу чемпионов, в сборную, и дальше, дальше… Верил, что смогу это сделать, и рад, что именно в ЦСКА я дебютировал в Лиге и получил вызов в национальную команду. Это не предел моих мечтаний. Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод!

В текущем сезоне Сигурдссон провел 20 матчей за ЦСКА, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков после 22 туров.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/arnor-sigurdsson-s-kazhdym-dnem-lyublyu-moskvu-vse-bolshe/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
Материалы других СМИ