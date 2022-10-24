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Кавазашвили о победе над «Химками»: «Для «Спартака» такие команды уже пройденный этап. Могли забивать и десять голов»

Кавазашвили прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Химками»
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«Удивляться нечему, «Спартак» сейчас очень здорово прогрессирует. Такие команды для красно-белых уже пройденный этап. Они могли и десять голов забить. «Химки» сейчас развалены, они в ужасном состоянии находятся, как психологически, так и физически, они убитые. Причину этого пусть ищут руководители данного клуба и города Химки. Почему вдруг прекрасная команда, которая была поставлена на очень хорошие рельсы, стала, мягко говоря, плохой командой? То, что они с Юраном сотворили, это непростительно, трижды приглашали в клуб и все время руководство клуба выражало недоверие. Им стоит задуматься, стоит ли им играть в РПЛ, если они имеют такое отношение к футболу и профессионалам», — сказал Кавазашвили «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке (9 очков).

Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

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