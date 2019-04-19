21:10 | Футбол — РПЛ

"Анжи" – "Ахмат": Иванов открыл счет в матче

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Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов вывел свою команду вперед в матче 24-го тура чемпионата России против "Анжи".

После подачи полузащитника "Ахмата" Раванелли дус Сантуса с углового в самую гущу игроков Иванов головой пробил в дальний угол ворот "Анжи".

Иванов забил свой пятый гол в текущем сезоне РПЛ.

Анжи - Ахмат

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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