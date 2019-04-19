"Анжи" – "Ахмат": Иванов открыл счет в матче

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов вывел свою команду вперед в матче 24-го тура чемпионата России против "Анжи".
После подачи полузащитника "Ахмата" Раванелли дус Сантуса с углового в самую гущу игроков Иванов головой пробил в дальний угол ворот "Анжи".
Иванов забил свой пятый гол в текущем сезоне РПЛ.
📹 Пятый гол Олега Иванова в текущем сезоне РПЛ– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 апреля 2019 г.
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