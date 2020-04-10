Анджелкович готов еще месяц провести в самоизоляции

Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович в интервью «Известиям» рассказал, как проводит время в период самоизоляции из-за коронавируса?.

— Вы большую часть времени проводите дома?

— Да, я уже 20 дней живу в таком режиме. Сижу дома, купил велотренажер, занимаюсь на нем. Позволяю себе выйти на улицу только на 20 минут, чтобы купить продуктов. Зачем мне рисковать?

— Как проходит ваш обычный день в самоизоляции?

— Просыпаюсь, выпиваю эспрессо, завтракаю. Потом второй эспрессо, час-полтора тренируюсь. Обедаем, после этого отдыхаем, смотрим кино. Так и проходит день. Мы постоянно находимся вместе с семьей. В жизни всякое бывает, и ничего страшного, даже если придется посидеть в самоизоляции еще месяц. Просто сейчас так надо.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 592 801 человека. Умерших — 95 021, выздоровевших — 353 315.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется