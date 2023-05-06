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Сегодня, 19:23

Мостовой: «Промес и Малком навсегда останутся в памяти наших болельщиков»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о бомбардирской гонке в РПЛ между нападающим «Спартака» Квинси Промесом и форвардом «Зенита» Малкомом.

«Малком однозначно станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. Забив четыре мяча в последнем матче, он оторвался от Промеса, — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Тура два-три назад мы еще могли рассуждать на эту тему. Небольшой перевес был на стороне бразильца, потому что «Зенит» станет чемпионом. Очень важно, когда тебя партнеры понимают с полуслова, это всегда было, есть и будет. Но и Промес, и Малком забивают много мячей не только из-за партнеров, а за счет своего высокого индивидуального мастерства. Конечно, команды зависимы от своих лидеров. Посмотрите, сколько Промес и Малком забили и отдали в этом сезоне».

Ветеран напомнил, что незаменимых не бывает, футбол — коллективный вид спорта.

«Но все равно такие футболисты остаются в памяти. Все мы вспоминаем Халка из «Зенита», как он забивал. Многие вообще забыли, что Малком в «Барселоне» был, это не простой футболист. Другое дело, что он в этом сезоне столько забил. Промес давно уже в «Спартаке». Если Малком останется еще года на три в «Зените», то будет в числе лучших легионеров в истории чемпионата России. Квинси уже в их числе, он лучший иностранец, который играл в России. Промес и Малком навсегда останутся в памяти наших болельщиков», — сказал Мостовой.

В нынешнем сезоне у Малкома 22 гола в 25 матчах РПЛ, у Промеса 17 голов в 22 играх.

Источник: metaratings.ru
Александр Мостовой
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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