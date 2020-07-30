Андрей Талалаев: «Не стану давать козыри соперникам и рассказывать, как будет развиваться «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал свое назначение. Он возглавил команду 26 июля.

— Ознакомление — всегда интересный процесс, — цитирует Талалаева официальный сайт «Ахмата». — Ребята стараются понравиться, и мы не хотим сразу вываливать большой объем работы, потому что не знаем, какая работа была до этого, насколько они адаптированы.

Видно, что в команде есть ряд классных исполнителей, есть перспективные молодые ребята. Нравится, что видна сплоченность, хорошая атмосфера. Я хочу видеть команду побеждающую, самобытную. Я не стану давать козыри соперникам и рассказывать, в каком направлении мы будем развиваться.

Сейчас более тяжелые условия в связи с лимитом на легионеров, и нам нужно четко определиться, кто из легионеров останется. Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент: одна из задач, которая ставится, — это омоложение команды. Для того, чтобы играть в более агрессивный футбол, нужны футболисты, которые будут справляться с этими объемами.

Мы обозначили три конкретные позиции, на которых должны появиться новички. Это центральный полузащитник, центральный защитник и универсальный игрок на бровку, который мог бы и обороняться, и атаковать. И к нам едет новый вратарь. Хорошая конкуренция между Гудиевым и Мелиховым. Надеюсь, это позволит им развиваться. Вратарская бригада должна быть разнообразной. И взрослый, и хорошо играющий ногами. В современном футболе в ведущих командах нет вратаря ростом ниже 190 сантиметров.