Андрей Аршавин: «Ничего спортивного в аренде Кокорина нет»
18:16
Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу аренды нападающего петербуржцев Александра Кокорина в «Сочи». Форвард был против аренды, однако в результате все же присоединился к южанам.
— Думаю, ничего спортивного в этом решении нет, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Но если пришлось Александру отправиться в Сочи, то надо концентрироваться на этом, чаще забивать, хорошо себя проявлять. Желаю, чтобы он вернулся в «Зенит» и продолжил карьеру.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи