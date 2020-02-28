Андрей Аршавин: «Ничего спортивного в аренде Кокорина нет»

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу аренды нападающего петербуржцев Александра Кокорина в «Сочи». Форвард был против аренды, однако в результате все же присоединился к южанам.

— Думаю, ничего спортивного в этом решении нет, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Но если пришлось Александру отправиться в Сочи, то надо концентрироваться на этом, чаще забивать, хорошо себя проявлять. Желаю, чтобы он вернулся в «Зенит» и продолжил карьеру.