Андреас Хинкель: «Одно поражение — не повод для паники»
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. Хинкель руководил игрой команды в отсутствие дисквалифицированного главного тренера Доменико Тедеско.
— Нет опасений, что с переводом Зобнина в центр «Спартак» будет создавать меньше голевых моментов, как это произошло сегодня?
— Не понимаю вопроса. Зобнин — игрок центра поля. Уверен, что с возвращением на свою позицию он добавит нам стабильности. В будущем это будет видно. Мы проиграли всего одну игру, нужно оставаться спокойными. Нельзя поддаваться панике, впереди много матчей. Проведем анализ, сделаем выводы. Такие матчи должны делать нас сильнее. День-два мы можем быть расстроены, но потом нужно готовиться к следующей игре. Сегодня мы проиграли дешево, из этого необходимо выносить уроки. (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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