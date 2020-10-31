Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. Хинкель руководил игрой команды в отсутствие дисквалифицированного главного тренера Доменико Тедеско.

— Нет опасений, что с переводом Зобнина в центр «Спартак» будет создавать меньше голевых моментов, как это произошло сегодня?

— Не понимаю вопроса. Зобнин — игрок центра поля. Уверен, что с возвращением на свою позицию он добавит нам стабильности. В будущем это будет видно. Мы проиграли всего одну игру, нужно оставаться спокойными. Нельзя поддаваться панике, впереди много матчей. Проведем анализ, сделаем выводы. Такие матчи должны делать нас сильнее. День-два мы можем быть расстроены, но потом нужно готовиться к следующей игре. Сегодня мы проиграли дешево, из этого необходимо выносить уроки. (Олег Кошелев)