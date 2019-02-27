Андреас Гранквист: "Этот сезон покажет, готов ли "Краснодар" к завоеванию титула"

Бывший капитан "Краснодара" Андреас Гранквист​ признался, что продолжает следить за российской командой. По его словам, "быки" готовы побороться за победу в чемпионате России.

– "Краснодар" – значимая часть моей жизни, – цитируют "Известия" Гранквиста. – Когда у меня нет матчей, я всегда слежу за играми своей прежней команды. Знаю, что они идут вторыми в чемпионате. Этот сезон покажет, готова ли команда к завоеванию титула. У "Краснодара" очень много сильных соперников: "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив". Все они будут биться за золотые медали. Верю, что мой бывший клуб выиграет достаточно матчей весной и попадет в Лигу чемпионов.