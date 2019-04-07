21:38 | Футбол — РПЛ

Анатолий Мещеряков: "Меня не коробят слова Смородской. Это мнение болельщика или не болельщика "Локо"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слова бывшего президента клуба Ольги Смородской, которая перед матчем 22-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" заявила, что железнодорожникам в игре не хватает креатива.

– Бывший президент "Локо" Ольга Смородская считает, что железнодорожники зажаты, команде не хватает креатива.

– Ну... Наверное, она больше понимает в футболе, чем те люди, которые выходят на поле и тренируют. Наверное, ей пора уже принимать команду. Какую-нибудь...

– Стать главным тренером?

– Конечно. С таким-то профессионализмом... С таким опытным взглядом...

– Как относитесь к ее словам, что "Локо" вряд ли попадет в тройку?

– Меня вообще они не коробят. Это мнение одного из возможных болельщиков клуба. Или – не болельщика. (Виталий Айрапетов)

Анатолий Мещеряков: "Смородской пора стать главным тренером. С таким-то профессионализмом"

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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