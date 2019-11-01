Алексей Еременко-старший уверен, что «Ростов» попадет в еврокубки через чемпионат

Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, — в интервью «СЭ» выразил уверенность, что команда Валерия Карпина попадет в еврокубки. После 14 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице.

— У вас есть уверенность, что «Ростов» теперь попадет в еврокубки через чемпионат России?

— Я на сто процентов в этом убежден.

— В Лигу Европы или даже в Лигу чемпионов?

— Хотелось бы в Лигу чемпионов. Думаю, что ребята тоже нацелились на этот турнир. Но посмотрим. Впереди еще много туров. Не забывайте, что «Ростов» только-только поменял игру по сравнению с прошлым годом. Сейчас у дончан немного другой футбол, к нему надо привыкнуть. Это занимает время. Обновленная команда, футболистам тоже нужно притереться. Так что давайте наберемся терпения. Хорошо, что половину сезона «Ростов» прошел довольно уверенно. Второе место. Но что произойдет во время паузы? Никто не знает... Пока же игра подопечных Карпина вселяет в меня уверенность, что они способны попасть в еврокубки по итогам чемпионата. (Виталий Айрапетов)

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