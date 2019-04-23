Александр Ташаев: "Не гнался за деньгами, когда переходил в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что не гнался за деньгами, когда переходил в этот клуб. 24-летний хавбек присоединился к красно-белым летом 2018 года – до этого он выступал за "Динамо".

– Меркантильность? Я не гнался за деньгами, – сказал Ташаев в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Они не были на первом месте. Это был спортивный вызов для меня – попробовать себя в более сильном клубе на данный момент. "Спартак" всегда борется за высокие места.

Для меня сыграли роль личные амбиции. Это было лучше, чем остаться в команде, где я знал, что буду играть, но мое развитие остановилось бы. Не было бы каких-то высоких перспектив в спорте.

В текущем сезоне Ташаев провел 22 матча за "Спартак" и отметился 2 голевыми пасами.

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