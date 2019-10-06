Александр Соболев: «Пока об Англии даже не думаю»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев дал понять, что не думает о переезде в чемпионат Англии. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед».

— Сегодня уже появилась информация, что на матч «Сочи» — «Крылья» специально ради вас приезжали скауты лондонского «Арсенала».

— Мне сказали после игры, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100 процентов. Но мне такое сообщили.

— А что вам конкретно сказали?

— Что скауты сидели на трибуне. Но у меня нет полной уверенности. Может быть, это опять шутка?

— А, может быть, ваша мечта поиграть в Англии станет реальностью уже очень скоро?

— Чтобы поиграть в Англии, мне надо еще забивать, тренироваться, много работать. Пока об АПЛ я даже не думаю. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Соболева