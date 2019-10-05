Александр Соболев: «Интерес «МЮ»? Такого не может быть»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев после победы над «Сочи» (2:0) в 12-м туре РПЛ считает, что лучшим игроком встречи стоило признать Никиту Чернова. Соболев забил два мяча и возглавил гонку бомбардиров. Также форвард выразил мнение, что информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» не имеет под собой оснований.

— Игра была очень тяжелая, — сказал Соболев в эфире «Матч премьер». — Когда не забил пенальти, начал переживать, что нам забьют, и мы упустим победу. К счастью, исправился и забил. «Сочи» создали два момента, которые могли поменять игру. Они не забили, а мы забили.

— Ваш первый мяч — это наигранная комбинация?

— Конечно, мы отрабатываем стандарты. Я подбежал и замкнул.

— Вы чередуете пенальти забитые с незабитыми. Почему так?

— Не знаю. Задумал пробить в левый угол, вратарь угадал. Пенальти — это лотерея. Так бывает. А приз я бы отдал Никите Чернову. Он здорово играл, считаю, что приз его.

— По поводу Манчестера. Звоним в Англию?

— Да я визу делаю уже! Шутка, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть.