Александр Селихов: «Мыслей завершить карьеру не было»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов в интервью Анне Соколовой для Youtube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал о восстановлении после тяжелой травмы ахиллова сухожилия.

— Мыслей закончить карьеру после травмы не было, — сказал Селихов. — Были моменты, когда опускались руки, не было настроения. Но я всегда себе твердил, что надо возвращаться, терпеть и работать. Меня поддерживали близкие, семья, все верили в меня и продолжают верить. Хотелось бы отплатить им тем же.

— «Голова работает, а тело иногда нет» — твои слова. Не обращался к спортивным психологам?

— Нет, решил сам разобраться. Были мысли, но я так и не дошел до психолога.