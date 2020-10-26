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Александр Селихов: «Мыслей завершить карьеру не было»

16:22
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов в интервью Анне Соколовой для Youtube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал о восстановлении после тяжелой травмы ахиллова сухожилия.

— Мыслей закончить карьеру после травмы не было, — сказал Селихов. — Были моменты, когда опускались руки, не было настроения. Но я всегда себе твердил, что надо возвращаться, терпеть и работать. Меня поддерживали близкие, семья, все верили в меня и продолжают верить. Хотелось бы отплатить им тем же.

— «Голова работает, а тело иногда нет» — твои слова. Не обращался к спортивным психологам?

— Нет, решил сам разобраться. Были мысли, но я так и не дошел до психолога.

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