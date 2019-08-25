Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов перед началом матча 7-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Крыльями Советов» назвал московскую команду главным раздражителем для всех клубов РПЛ.

— «Спартак» — главный раздражитель для всех, когда играешь за него или против, — сказал Самедов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Роман Зобнин — молодой игрок, очень силен физически. Он никогда не скажет, что устал и хочет отдохнуть.

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