Президент "Зенита" Александр Медведев на следующий день после чемпионства ответил на несколько важных вопросов корреспондента "СЭ".

– Есть мнение, что "Зениту" для успешного выступления в Европе нужно усилиться. В частности, нужна звезда, какой для клуба когда-то был Халк. Вы согласны?

– Во-первых, в футболе звезды в одиночку не выигрывают. Во-вторых, есть две разные вещи: просто иметь в составе суперзвезду или иметь футболиста, который играет на суперзвездном уровне. У нас есть соответствующая служба в клубе, она занимается формированием команды на перспективу. Какие-то действия в ближайшее трансферное окно, естественно, будут. Учитывая, что мы хотим, как минимум, выходить из группы в Лиге чемпионов, и учитывая уровень клубов, которые там играют. Но наши планы по трансферам я комментировать, конечно, не буду. Более того, я считаю, что команда, поймавшая победный дух, имеет огромный потенциал и дальше побеждать. На любом уровне, в том числе и Лиге чемпионов. (Александр Рогулев)

Александр Медведев: "Задача "Зенита" – продолжить доминирование"