Александр Медведев считает, что "Краснодар" просил ВАР, чтобы сбить темп игры

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев - о матче с "Краснодаром" (1:1) в четвертом туре чемпионата России. Он считает, что гости просили использовать ВАР, чтобы сбить темп. Краснодарцы просили посмотреть повтор после гола Артема Дзюбы.

- По щучьему велению VAR не смотрят - смотрят тогда, когда есть повод, - цитирует Медведева ТАСС. - Когда "Зенит" забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще.

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