Александр Медведев объяснил, почему «Зенит» против расширения РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

— «Зенит» проголосовал против. Нам не нравится не сама идея расширения, а то, как предложено ее реализовать, — заметил Медведев.

— Поясните, пожалуйста.

— Мы считаем, что увеличение команд при гладком чемпионате приведет к росту расходов. Хотя есть варианты, при которых доходы команд РПЛ увеличились бы. Правда, это потребовало бы перехода с гладкого чемпиона на систему либо с плей-офф, либо с однокруговым финальным турниром девяти лучших команд. Это не только наше мнение. К такому выводу пришла консалтинговая компания, которая провела анализ всех вариантов. Однако лига проголосовала за увеличение команд при гладком чемпионате. Тогда возникает другой вопрос.

— Какой?

— У нас, получается, в этом сезоне никто вылетать из премьер-лиги и играть переходные матчи не будет? Тогда что делать со спортивным принципом? РФС должен высказать свою позицию. Если мы говорим о том, как идея расширения РПЛ будет реализована, то точки над «i» еще не расставлены. Надеюсь, и даже уверен, что Российский футбольный союз активно будет указывать на проблемные моменты этой идеи. Реформа очень серьезная с учетом еще и климатических факторов. (Виталий Айрапетов)