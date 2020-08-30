Александр Медведев: «Надеюсь, после перерыва «Зенит» будет более энергичным»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0) назвал причину того, почему в двух последних матчах его команда потеряла очки.

— Расскажите о трансферной работе «Зенита». Ждать новичков?

— У нас пока нет новичков, но трансферное окно еще открыто. Будем смотреть.

— Какие позиции хотели бы усилить?

— Это тренерская тайна.

— Что происходит с командой, которая уже два тура подряд теряет очки?

— Мы играли с сильными, мотивированными соперниками — «Динамо» и «Локомотивом». Железнодорожники, несмотря на потерю Миранчука, Баринова и Крыховяка, это техничная, хорошо организованная команда. Они могли забить. А у нас мог отличиться Ригони. Но не смог. Было мало ударов по воротам. Надеюсь, после перерыва «Зенит» будет более энергичным. (Елена Григорьевская)