Александр Максименко: «Будем разбираться, почему соперник создал столько моментов»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями после матча 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Оренбурга» (3:1).

— Тяжелая игра, тяжелое поле. Все молодцы: команда, болельщики. Одержали очень важную победу, — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер». — Будем разбираться, почему соперник создал столько моментов. Но парни молодцы, стелились. За счет этого и выиграли.