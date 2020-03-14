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Александр Максименко: «Будем разбираться, почему соперник создал столько моментов»

16:13
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями после матча 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Оренбурга» (3:1).

— Тяжелая игра, тяжелое поле. Все молодцы: команда, болельщики. Одержали очень важную победу, — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер». — Будем разбираться, почему соперник создал столько моментов. Но парни молодцы, стелились. За счет этого и выиграли.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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