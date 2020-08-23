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Александр Кокорин: «Рома»? Не комментирую»

21:01
23 августа. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:1. Александр Кокорин (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
23 августа. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:1. Александр Кокорин (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны итальянской «Ромы».

— Интерес «Ромы»? Давайте здесь без комментариев. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле, — заявил Кокорин. (Севастиан Терлецкий)

29-летний форвард еще не дебютировал за «Спартак», он пропустил 4 тура чемпионата России из-за повреждения.

Плюс Педро, минус реализация. Почему Кокорин не нужен «Роме»

 

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