Александр Кокорин: «Рома»? Не комментирую»
21:01
Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны итальянской «Ромы».
Александр Кокорин — о своей травме и интересе со стороны «Ромы» 🗣️https://t.co/4r2pwc0Sx4 pic.twitter.com/SBrMoRvJyM— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 23, 2020
— Интерес «Ромы»? Давайте здесь без комментариев. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле, — заявил Кокорин. (Севастиан Терлецкий)
29-летний форвард еще не дебютировал за «Спартак», он пропустил 4 тура чемпионата России из-за повреждения.
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