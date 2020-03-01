Александр Кокорин: «На данный момент для меня этот гол самый значимый»
1 марта 2020, 23:54
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил болельщиков за поддержку в дебютном матче за клуб. Форвард принял участие в игре 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» (1:2) и забил единственный гол команды.
«Спасибо большое всем за поддержку, на данный момент для меня этот гол самый долгожданный и значимый. Обидно что не набрали очки. Будем продолжать бороться», — написал Кокорин на странице в Instagram.
? Александр Кокорин забивает в ворота «Арсенала»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
? #СочиАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи