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Александр Кокорин: «На данный момент для меня этот гол самый значимый»

1 марта 2020, 23:54
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил болельщиков за поддержку в дебютном матче за клуб. Форвард принял участие в игре 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» (1:2) и забил единственный гол команды.

«Спасибо большое всем за поддержку, на данный момент для меня этот гол самый долгожданный и значимый. Обидно что не набрали очки. Будем продолжать бороться», — написал Кокорин на странице в Instagram.

Сочи — Арсенал Т

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