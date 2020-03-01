Александр Кокорин: «На данный момент для меня этот гол самый значимый»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил болельщиков за поддержку в дебютном матче за клуб. Форвард принял участие в игре 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» (1:2) и забил единственный гол команды.

«Спасибо большое всем за поддержку, на данный момент для меня этот гол самый долгожданный и значимый. Обидно что не набрали очки. Будем продолжать бороться», — написал Кокорин на странице в Instagram.