Олич поделился мнением о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Удивило ли меня лидерство «Краснодара»? Да. У «Краснодара» всегда была хорошая команда. На сегодня они заслуженно занимают высокое место, в прошлом году команда играла в свой лучший футбол. Было видно, что они в хорошем настроении. Учитывая, что всегда на первом месте был «Зенит», приятно видеть появление «Краснодара» наверху турнирной таблицы. Хочется посмотреть чемпионат до конца. Надеюсь, ЦСКА будет тоже подниматься и бороться за второе место», — приводит слова Олича Metaratings.ru.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.