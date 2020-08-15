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Александр Хацкевич: «После матча с «Зенитом» «Ротор» почувствовал, что играть можно с любым соперником»

15:29
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

— Как показала игра с «Зенитом», начинать сезон с матча против чемпиона не так и страшно, — сказал в эфире «Матч Премьер» Хацкевич. — Ребята почувствовали, что играть можно с любой командой.

— В составе «Ротора» всего одно изменение. Это значит, что обойма уже сформировалась?

— Если вы посмотрите на нашу полную заявку на матч, то увидите, что у нас еще минус один футболист. Мы исходим из того, кто как себя чувствует, как играет соперник и как хотим играть против соперника мы. Выбор небольшой, но он есть.

Динамо — Ротор

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