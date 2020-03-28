Алекс Крал: «Подписали документ, что не можем покидать Москву»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что подписал документ о запрете на выезд из Москвы на время эпидемии коронавируса.

— Чемпионат остановился, но остальное работает. Рестораны, торговые центры — всё, — цитирует gol.cz Крала. -Думаю, теоретически мы даже можем тренироваться, но в основном дома. Мы подписали документ, что не можем покидать Москву. Логично, что аналогчные бумаги подписали другие ребята сборной, играющие за рубежом.

Когда мне нужно выйти, я надеваю маску. Еще у меня есть респиратор. Думаю, рано или поздно коронавирус придет в Россию в больших масштабах. Посмотрим, какая будет ситуация. Никто не знает, что произойдет через 3 дня. По крайней мере, мы с подругой стараемся быть дома. Она приехала незадолго до закрытия границ. Если объявят карантин, вероятно, будем смотреть фильмы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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