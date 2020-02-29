Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Динамо» (2:0) выделил хавбека Зелимхана Бакаева, который забил гол и сделал результативную передачу в этой встрече.

— Мы рады. Победили со счетом 2:0 в первом матче после перерыва. Теперь ждем важный матч в среду против ЦСКА.

— В опорной зоне играли с Зобниным, а не с Умяровым. Как вам?

— Зоба (Роман Зобнин, — прим. «СЭ») был хорош. Мы вообще похожи. Много выкладываемся на поле. Но сегодня он провел отличный матч.

— Много подсказываете партнерам на поле, как играющий тренер. Чувствуете себя лидером?

— Просто делаю свою работу. Защитники же должны общаться, подсказывать друг другу. Вот и я помогаю.

— Кто доставил больше всего проблем из динамовцев?

— Во втором тайме полузащитники стали напрягать нашу оборону. Но мы быстро исправили это.

— А кто был лучшим у «Спартака»?

— Бака (Зелимхан Бакаев, — прим. «СЭ»). Он забил гол, да и вообще был лучшим.

— Сейчас он самый важный игрок в составе красно-белых?

— Он очень важен для нашей атаки, потому что забивает голы. Но и наши защитники, и вратари. Все важны. (Ярослав Сусов)