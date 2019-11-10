Алан Дзагоев: «По плану я должен был играть с «Сочи» еще в первом круге»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы над «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи и рассказал об эмоциях после возвращения на поле. Об этом сообщает Youtube-канал армейцев.

29-летний Дзагоев не играл в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

— Как я этого ждал, — сказал Дзагоев на видео, которое опубликовано в Youtube-канале ЦСКА. — Чуть-чуть в прострации. Долго того ждал, долго к этому шел. Все шло негладко. Год пропустил. Если подумать, то я почти год не играл в официальных матчах. Конечно, выйдя на поле, была некая волнительность. Ноги были не совсем послушные, тяжело выходить по ходу такого матча, когда разница всего лишь в один мяч. В то же время нужно чуть-чуть помочь команде и сохранить мяч. Ноги были непослушны. Самое главное — мы победили.

Сложный период был. То колено, то еще что-то... Я надеюсь, что это все просто позади. Буду головой себя настраивать. Самое главное, что тяжело не только физически, но и психологически. На каждую тренировку выходишь и невозможно не думать об этом. Сейчас в голове все стало легче. От игры к игре надеюсь, что наберу форму. Как раз есть время поднабрать форму. Впереди 5-6 игр, надо провести их хорошо.

По плану я должен был играть с «Сочи» еще в первом круге. Тогда затянулось восстановление. Прошло достаточно много времени. Михалыч (Виктор Гончаренко — Прим. «СЭ») сказал, что к этому времени я буду точно готов.

Не буду скрывать, что было волнение. Но уже на футбольном поле, когда с мячом, то некое спокойствие уже было. Даже, если бы я был в форме, то все равно было бы тяжело выходить на замену. Волнение было, тяжко было. Сколько нужно времени, чтобы выйти в старте? Я уже много загадывал в этом плане. Не хочу загадывать, все пойдет своим чередом. Тренировки и тренировки. Не за горами тот день, когда я наберу форму.

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