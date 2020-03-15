Алан Дзагоев: «Мы играем в три защитника в атаку, а «Уфа» — в оборону»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 15 марта и начнется в 16.30 мск.
— Играли с ними сейчас на сборах, уфимцы тоже действуют в три защитника, но делать это можно по-разному, — приводит слова Дзагоева официальный Twitter клуба. — Мы играем в три защитника в атаку, а они — в оборону. Тот самый случай, когда нам нужно будет стараться взламывать их порядки, и чем раньше, тем лучше.
ЦСКА с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 9-я строчка и 26 баллов.
Один из самых необычных #Macthday— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 15, 2020
? #ЦСКАуфа
? #РПЛ
? 16:30 мск
? ВЭБ Арена
? Матч Премьер
? Напоминаем, что доступ на трибуны — только для владельцев абонементов в нечётные секторы! pic.twitter.com/oaAQUVGpGV