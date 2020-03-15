Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 15 марта и начнется в 16.30 мск.

— Играли с ними сейчас на сборах, уфимцы тоже действуют в три защитника, но делать это можно по-разному, — приводит слова Дзагоева официальный Twitter клуба. — Мы играем в три защитника в атаку, а они — в оборону. Тот самый случай, когда нам нужно будет стараться взламывать их порядки, и чем раньше, тем лучше.

ЦСКА с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 9-я строчка и 26 баллов.