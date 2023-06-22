Алаев: «Прежде чем отправлять вариант для проекта календаря, я должен сам себе ответить на все вопросы по нему»
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о критериях составления календаря чемпионата на сезон-2023/24.
— Самые необычные критерии календаря?
— Это концерты или мероприятия протокольные, которые согласованы с государством. Перед фактом ставят, что в эти дни мероприятие.
— Как вы поступите, если докрутите календарь до максимума, покажете его Дюкову, а он при согласовании примет решение внести существенные правки?
— Прежде чем отправлять вариант для проекта календаря, прежде чем его публиковать, я должен сам себе ответить на все вопросы по нему. Я должен быть уверен по ситуациям клубов, по сложным ситуациям клубов, которые точно будут. Ответить руководителям, почему у них три матча подряд на выезде, например. У нас еще Кубок России. У меня должен быть корректный ответ. Если у Дюкова или его коллег из РФС будет желание что-то поменять, то у меня не хватит аргументации. Но надеюсь, я не сомневаюсь, что ее у меня хватит, поэтому докручиваем календарь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9