Алаев против расширения РПЛ. И вот почему

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил, что простое арифметическое увеличение команд в РПЛ вряд ли сделает лигу в целом более интенсивной.

— Для большинства клубов премьер-лиги весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей, — цитируют «РИА «Новости» Алаева. — Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей премьер-лиги уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы.