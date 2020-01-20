Алаев объяснил, почему в России нет экономической базы для 18 команд в РПЛ
10:43
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил, что для 18 команд в РПЛ необходимо наличие как минимум 25 клубов высокого уровня.
— Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню премьер-лиги, — цитируют «РИА «Новости» Алаева. — Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию, и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет.
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