Алаев объяснил, почему в России нет экономической базы для 18 команд в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил, что для 18 команд в РПЛ необходимо наличие как минимум 25 клубов высокого уровня.

— Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню премьер-лиги, — цитируют «РИА «Новости» Алаева. — Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию, и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет.