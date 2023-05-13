Алаев назвал факторы, принесшие «Зениту» успех в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» поздравил «Зенит» с пятым чемпионством подряд.

«Хочу отметить работу футбольного клуба «Зенит», тренерского штаба, игроков, болельщиков и, безусловно, менеджмента, который совместной работой привел к такому результату. С чем я хочу их поздравить — абсолютно заслуженно, прекрасная работа, выдающееся достижение», — сказал Алаев «СЭ».

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.