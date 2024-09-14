«Акрон» и «Химки» сыграют в 8-м туре чемпионата России в воскресенье, 15 сентября. Матч состоится на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Акрон» — «Химки» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» по платной подписке и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.20 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги клуб из Самары набрал пять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья опережает своего соперника, занимая 13-ю строчку с шестью баллами в активе.

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