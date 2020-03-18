Академия «Ростова» ушла на каникулы из-за коронавируса

«Ростов» на своем официальном сайте сообщил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все команды академии клуба «Ростов» уйдут на каникулы до 12 апреля. Решение принято из-за распространения коронавируса.

— Такое решение принято в интересах наших детей и тренеров, мы не можем рисковать их здоровьем. До 12 апреля тренировок не будет, после этого будем действовать согласно сложившейся ситуации, — сказал руководитель ДЮК «Ростова» Роман Адамов.

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