Академия «Ростова» ушла на каникулы из-за коронавируса
17:05
«Ростов» на своем официальном сайте сообщил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все команды академии клуба «Ростов» уйдут на каникулы до 12 апреля. Решение принято из-за распространения коронавируса.
— Такое решение принято в интересах наших детей и тренеров, мы не можем рисковать их здоровьем. До 12 апреля тренировок не будет, после этого будем действовать согласно сложившейся ситуации, — сказал руководитель ДЮК «Ростова» Роман Адамов.
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