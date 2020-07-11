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«Ахмат» — «Зенит»: Дзюба и Азмун — вне заявки гостей

11 июля 2020, 17:15
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 28-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Грозном, начало — в 18.30 (мск).

Форварды клуба из Санкт-Петербурга Сердар Азмун и Артем Дзюба не попали в заявку команды.

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Семенов, Ненахов, Нижич, Богасавац — Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин — Визеу.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Кадыров, Ильин, Бериша, Раванелли, Митришев, Мбенг.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Караваев, Прохин, Осорио, Дуглас Сантос — Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев — Ригони, Дриусси.

Запасные: М. Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин, Малком.

«Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 30 баллов и 13-я строчка.

Ахмат — Зенит

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13336.html

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