Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 28-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Грозном, начало — в 18.30 (мск).

Форварды клуба из Санкт-Петербурга Сердар Азмун и Артем Дзюба не попали в заявку команды.

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Семенов, Ненахов, Нижич, Богасавац — Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин — Визеу.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Кадыров, Ильин, Бериша, Раванелли, Митришев, Мбенг.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Караваев, Прохин, Осорио, Дуглас Сантос — Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев — Ригони, Дриусси.

Запасные: М. Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин, Малком.

«Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 30 баллов и 13-я строчка.