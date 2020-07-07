«Ахмат» вырвал победу у «Тамбова»

«Ахмат» в гостях одержал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе хозяев единственный гол забил форвард Георгий Мелкадзе (на 34-й минуте матча — с пенальти). У грозненцев отличились хавбек Исмаэл и нападающий Фелипе Визеу.

«Ахмат» с 30 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 14-я строчка и 28 баллов.

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27-й тур

«Тамбов» — «Ахмат» — 1:2 (1:1)

Голы: Исмаэл, 20 — с пенальти (0:1). Мелкадзе, 34 — с пенальти (1:1). Визеу, 73 (1:2).

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Рыбин (Кабахидзе, 63), Шляков, Таказов, Юрганов, Каплиенко (Филин, 68), Грицаенко, Килин (Калмыков, 78), Карасев (Федчук, 79), Мелкадзе.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков, Швец, Харин, Исмаэл, Визеу (Ильин, 74).

Предупреждения: Грицаенко, 20. Исмаэл, 45. Швец, 52. Нижич, 63. Глушаков, 80. Таказов, 82. Городов, 90. Мелкадзе, 90.

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).

ВАР: Карасев. Мурашов (оба — Москва).

7 июля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород»