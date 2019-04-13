"Ахмат" сравнял счет в матче с "Локомотивом"

"Ахмат" сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
На 47-й минуте встречи Раванелли с передачи Гжегожа Крыховяка в касание отправил мяч в девятку ворот Гильерме.
📹 Четвертый мяч забивает Раванелли в текущем розыгрыше чемпионата!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
📺 #АхматЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
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