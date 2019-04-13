20:38 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" сравнял счет в матче с "Локомотивом"

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"Ахмат" сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

На 47-й минуте встречи Раванелли с передачи Гжегожа Крыховяка в касание отправил мяч в девятку ворот Гильерме.

Ахмат - Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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