Пиняев — седьмой по молодости бомбардир «Локо»
Сергей Пиняев открыл счет в матче 19-го тура против «Ахмата» и стал одним из самых молодых бомбардиров «Локомотива» в чемпионатах России. Полузащитник, которому в день игры исполнилось 18 лет и 129 дней, расположился на седьмом месте, немного уступив Хвиче Кварацхелии. Рекорд команды принадлежит Александу Рычкову, забившему единственный в карьере гол за «Локо» в 17 лет и 186 дней. До совершеннолетия также отличились Алексей Миранчук, Руслан Пименов и Селсиньо. (Кирилл Бурдаков)
Самые молодые авторы голов «Локомотива» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Матч
|
Возраст
|
Александр Рычков
|
29.09.1974
|
03.04.1992
|
Океан (д) — 2:1
|
17 лет 186 дней
|
Алексей Миранчук
|
17.10.1995
|
05.05.2013
|
Амкар (г) — 4:2
|
17 лет 201 день
|
Руслан Пименов
|
25.11.1981
|
08.11.1999
|
Ростсельмаш (д) — 3:0
|
17 лет 348 дней
|
Селсиньо
|
25.08.1988
|
13.08.2006
|
Ростов (г) — 2:1
|
17 лет 353 дня
|
Юрий Петров
|
18.07.1974
|
12.09.1992
|
Локомотив НН (д) — 1:1
|
18 лет 56 дней
|
Хвича Кварацхелия
|
12.02.2001
|
10.05.2019
|
Рубин (д) — 4:0
|
18 лет 87 дней
|
Сергей Пиняев
|
02.11.2004
|
11.03.2023
|
Ахмат (г) — 1:0*
|
18 лет 129 дней
|
Магомед Оздоев
|
05.11.1992
|
17.04.2011
|
Волга (д) — 1:0
|
18 лет 163 дня
|
Алан Гатагов
|
23.01.1991
|
09.08.2009
|
Крылья Советов (г) — 3:1
|
18 лет 198 дней
|
Дмитрий Булыкин
|
20.11.1979
|
01.07.1998
|
Балтика (г) — 3:0
|
18 лет 224 дня
|
Марат Измайлов
|
21.09.1982
|
25.05.2001
|
Зенит (д) — 5:1
|
18 лет 246 дней
|
Динияр Билялетдинов
|
27.02.1985
|
28.03.2004
|
Торпедо (г) — 1:1
|
19 лет 29 дней
* Матч продолжается.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3