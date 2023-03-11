Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:54

Пиняев — седьмой по молодости бомбардир «Локо»

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сергей Пиняев открыл счет в матче 19-го тура против «Ахмата» и стал одним из самых молодых бомбардиров «Локомотива» в чемпионатах России. Полузащитник, которому в день игры исполнилось 18 лет и 129 дней, расположился на седьмом месте, немного уступив Хвиче Кварацхелии. Рекорд команды принадлежит Александу Рычкову, забившему единственный в карьере гол за «Локо» в 17 лет и 186 дней. До совершеннолетия также отличились Алексей Миранчук, Руслан Пименов и Селсиньо. (Кирилл Бурдаков)

Самые молодые авторы голов «Локомотива» в чемпионатах России:

Игрок

Дата рождения

Дата матча

Матч

Возраст

Александр Рычков

29.09.1974

03.04.1992

Океан (д) — 2:1

17 лет 186 дней

Алексей Миранчук

17.10.1995

05.05.2013

Амкар (г) — 4:2

17 лет 201 день

Руслан Пименов

25.11.1981

08.11.1999

Ростсельмаш (д) — 3:0

17 лет 348 дней

Селсиньо

25.08.1988

13.08.2006

Ростов (г) — 2:1

17 лет 353 дня

Юрий Петров

18.07.1974

12.09.1992

Локомотив НН (д) — 1:1

18 лет 56 дней

Хвича Кварацхелия

12.02.2001

10.05.2019

Рубин (д) — 4:0

18 лет 87 дней

Сергей Пиняев

02.11.2004

11.03.2023

Ахмат (г) — 1:0*

18 лет 129 дней

Магомед Оздоев

05.11.1992

17.04.2011

Волга (д) — 1:0

18 лет 163 дня

Алан Гатагов

23.01.1991

09.08.2009

Крылья Советов (г) — 3:1

18 лет 198 дней

Дмитрий Булыкин

20.11.1979

01.07.1998

Балтика (г) — 3:0

18 лет 224 дня

Марат Измайлов

21.09.1982

25.05.2001

Зенит (д) — 5:1

18 лет 246 дней

Динияр Билялетдинов

27.02.1985

28.03.2004

Торпедо (г) — 1:1

19 лет 29 дней

* Матч продолжается.

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
МО РФ показало уничтожение натовского комплекса ПВО Stormer HVM
В Подольске молодой человек зарезал свою бывшую 15-летнюю возлюбленную
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
«Известия» публикуют кадры изнутри горящего здания у телецентра в Москве
Популярное видео
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Мостовой считает игру между «Краснодаром» и «Динамо» самым непредсказуемым матчем тура
«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники остались вдевятером после удаления Ненахова
«Спартак» — «Факел»: в ворота воронежцев не назначен пенальти
Борис Игнатьев: «Мне кажется, никто не понимает, как у нас судят арбитры, даже они сами»
«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
«Спартак» — «Факел»: судья ошибочно не наказал Джикию предупреждением
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники остались вдевятером после удаления Ненахова

Мостовой считает игру между «Краснодаром» и «Динамо» самым непредсказуемым матчем тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости